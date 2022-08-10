Son olarak Spor Toto 1'inci Lig'de Ankara Keçiörengücü'nde oynayan deneyimli futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı. Futbolculuk yaşamına Gaziantepspor'da başlayan 29 yaşındaki futbolcu, Bursaspor , Akhisarspor, Gümüşhanespor, Menemenspor ve Balıkesirspor'da top koşturdu. Geçen sezon Keçiörengücü'nde 25 maça çıkan Taşkın, 1607 dakika süre aldı. Taşkın ligde 6 asist yaptı. Taşkın, Balıkesirspor forması giyerken 2020-2021 sezonunda Akhisarspor maçında serbest vuruştan 3 gol atarak tarihe geçmişti.

DHA