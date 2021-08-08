Bucaspor 1928 rakiplerine gol yağdırdı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gurbetçi karmalarıyla oynadığı 2 hazırlık maçında 12 gol atıp, kalesinde 1 gol gördü. Sarı-lacivertliler, ilk özel müsabakada gurbetçileri 3-1 mağlup ederken, ikinci randevuda 9-0'lık zafere uzandı.
Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, oyuncularının performansından memnun kalırken, gurbetçilerin sınıfta kaldığı ifade edildi. İzmir temsilcisi, üçüncü hazırlık maçında 11 Ağustos Çarşamba günü Bucaspor Kaynaklar Tesisleri'nde Turgutluspor'la karşılaşacak.