Sarı-lacivertliler, iki hafta önce de deplasmanda Nevşehir Belediyespor'a 2-1 yenilerek yine rakibine yaklaşma fırsatını kullanamamıştı. Diyarbakır temsilcisinin 3 puan gerisinde 2'nci sırada yer alan 26 puanlı İzmir ekibi evinde ilk kez puan kaybı yaşadı.

Bucaspor 1928, üst üste takipçileri Fatsa Belediyespor (D) ve Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'la oynayacağı maçlarda puan kaybı yaşamak istemiyor.

DHA