Bucaspor 1928 - Kızılcabölükspor maç sonucu: 3-0

İzmir ekibinin gollerini 21'inci dakikada Ufuk, 40'ıncı dakikada Oğuz, 88'inci dakikada ise Sabahattin kaydetti. Bu sonuçla iç sahada 5'te 5 yapan Bucaspor 1928 puanını 22'ye çıkarırken, galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen Kızılcabölükspor 9 puanda kaldı.
21'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Soldan kullanılan kornerde defanstan seken topa sol çaprazdan Ufuk gelişine düzgün vurdu: 1-0.
40'ıncı dakikada Bucaspor 1928'in sol çaprazdan kazandığı frikikte topun başına geçen Oğuz, meşin yuvarlağı çatala yolladı: 2-0.
İlk yarı bu skorla sona erdi.
88'inci dakikada Kızılcabölükspor ceza sahasında oluşan karambolde Sabahattin maçın skorunu belirledi: 3-0.
DHA