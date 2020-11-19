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Bucaspor 1928 - Kızılcabölükspor maç sonucu: 3-0

MİSLİ.com 3. Lig 1'inci Grup'ta Bucaspor 1928, 10'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Kızılcabölükspor'u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

19 Kasım 2020, Perşembe 15:25 Son Güncelleme:
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Bucaspor 1928 - Kızılcabölükspor maç sonucu: 3-0

İzmir ekibinin gollerini 21'inci dakikada Ufuk, 40'ıncı dakikada Oğuz, 88'inci dakikada ise Sabahattin kaydetti. Bu sonuçla iç sahada 5'te 5 yapan Bucaspor 1928 puanını 22'ye çıkarırken, galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen Kızılcabölükspor 9 puanda kaldı.

21'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Soldan kullanılan kornerde defanstan seken topa sol çaprazdan Ufuk gelişine düzgün vurdu: 1-0.

40'ıncı dakikada Bucaspor 1928'in sol çaprazdan kazandığı frikikte topun başına geçen Oğuz, meşin yuvarlağı çatala yolladı: 2-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

88'inci dakikada Kızılcabölükspor ceza sahasında oluşan karambolde Sabahattin maçın skorunu belirledi: 3-0.

DHA

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