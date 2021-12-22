TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Anagold 24Erzincanspor'u 2-0 yenerek ikinci sıraya yerleşen Bucaspor 1928, teknik direktör Cihan Erdil'le fark yaratmaya başladı. Sezona Uğur Balcıoğlu ile başlayan, ilk haftada alınan beraberliğin ardından ise 10 maçta dümeni Tolga Doğantez'e bırakan sarı-lacivertliler bu iki teknik adamla çıktığı 11 maçta 4 galibiyet alabildi.

Cihan Erdil ise 5 maçta görev yapıp 4 kez sahadan 3 puanla ayrıldı, 1 maçı berabere tamamladı. Bucaspor 1928'in başında 5 karşılaşmada 13 puan toplayan Erdil, İzmir ekibini zirve yarışında tuttu. Bucaspor 1928, devrenin son karşılaşmasında pazar günü Tarsus İdman Yurdu deplasmanına çıkacak. (DHA)