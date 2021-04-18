Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş: Şampiyon olacağız!

Takımın şampiyonluk hedefine odaklandığını vurgulayan başkan Aktaş, "Buraya kadar getirip bir kaza yaşayacağımızı düşünmüyorum. Oyuncularımıza ve teknik ekibe çok inanıyorum. Sezon başından beri iyi oynuyoruz. Fikstür avantajını da göz önünde bulundurursak, şampiyonluğun en yakın adayı olduğumuzu görüyoruz. Bu fırsatı tepme niyetimiz yok" diye konuştu.

Bu sezon 2'nci Lig'e yükselmeleri halinde yine üst ligi hedefleyen bir takım olacaklarını belirten Cihan Aktaş, "Önümüzdeki yıl da mevcut takıma 1-2, maksimum 3 ilave yapacağız. Mevcut kadromuz 2'nci Lig'de de şampiyonluğa oynayacak güçte. Çıkarsak takıma küçük dokunuş yaparak TFF 1'inci Lig'i zorlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Bu sezon 27 haftada sadece 2 maç kaybettiklerini, 15 Kasım'daki Nevşehir Belediyespor deplasmanından bu yana 18 maçtır bileklerinin hiç bükülmediğini hatırlatan Cihan Aktaş, "Kolay kolay gol yemeyen ve rahat gol atan bir takımımız var. Gençlerimizle Süper Lig ekipleri ilgileniyor ancak rakamsal açıdan tatmin olmazsak onları satmayız. Gençlerimiz bizi üst liglere taşıyacak" ifadelerini kullandı. (DHA)