Bu turnuva pahalıya patladı!

Teniste dünyanın 1 numarası olan Novak Djokovic, ABD Açık’ta uygulanacak sıkı koronavirüs tedbirlerini eleştirmiş ve normalleşme sürecinde 3 ayaktan oluşan bir turnuva düzenleyeceğini açıklamıştı. Aslında, Kvitova ile Pliskova arasında mayıs ayında, koronavirüs mağdurları için maç oynanmıştı ancak sosyal mesafeye çok dikkat edilmişti. Djokovic’in 13-14 Haziran’da Belgrad’da gerçekleştirdiği Adria Turu’nda ise maalesef hiçbir önlem yoktu. Neredeyse kimse maske takmıyordu, tribünler tıklım tıklımdı ve kort içinde yapılan etkinlikler ve çekilen fotoğraflarda sosyal mesafe sıfırdı!

Zverev ile Dimitrov özür diledi

İşte bunun faturası, bu hafta sonu Hırvatistan’da ikinci ayağı düzenlenen Zadar Turu’nda patlak verdi. Her iki tura da katılan Bulgar raket Dimitrov ile Hırvatistan ayağında mücadele eden Hırvat tenisçi Borna Coric’in testleri pozitif çıkınca, turnuva yarıda kesildi. Bu süreçte 22 kişiye test yapıldığı, Zverev, Cilic ve Andrey Rublev’in negatif olduğu belirtildi. Bu arada Djokovic’in ülkesine döndüğünde ailesiyle birlikte test yaptırdığı, sonuçların ise henüz açıklanmadığı bildirildi. Zverev sosyal medyadan, “Bu turda oynayarak potansiyel olarak riske attığım kişilerden özür dilerim” derken, Dimitrov da “Sebep olabileceğim herhangi bir zarar için çok üzgünüm” mesajını yazdı.