Bu kale yıkılmaz!

Spor Toto Süper Lig’de 4. hafta mücadelesinde milli ara dönüşü Kasımpaşa’yı konuk eden Sarı- Kırmızılılar, rakibini 1-0’lık skorla devirmeyi başardı.

Bu sonuçla ligdeki puanını 7’ye yükselten Cim Bom, ek olarak Türk Telekom Stadı’ndaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Bu mücadele öncesinde 37 maçlık bir namağlupluk serisi bulunan Sarı-Kırmızılılar, dün akşam elde ettikleri zaferle birlikte bu sayıyı 38’e yükseltti.

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En son 6 Mayıs 2017’de Aslantepe’de Kasımpaşa’ya 3-1’lik skorla yenilen Galatasaray ardından çıktığı 38 iç saha mücadelesinde 32. galibiyetine imzasını atmayı başardı. Cim Bom, bu periyotta 6 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 99 kez sarsan Galatasaray, kalesinde ise sadece 23 gol gördü.

Taraftardan tam destek

12 günlük milli aranın ardından Sarı-Kırmızılı futbolseverler, nihayet takımına kavuştu. Taraftarlar, Kasımpaşa mücadelesinin cuma günü oynanmasına karşın, Radamel Falcao’nun da gelişiyle Türk Telekom Stadyumu’nu hınca hınç doldurdu. Mücadele öncesinde rakiplerine pankartlı mesaj veren seyirciler, maçın ilk 5 dakikasında teknik direktör Fatih Terim’e verilen cezayı protesto etmek amacıyla sessiz kalmayı tercih etti. Sessizliğin bozulmasının ardından ise Ali Sami Yen’i dolduran 43 bin 472 futbolseverler, takımlarına maç boyunca tam destek vererek görevlerini en iyi şekilde yaptı.

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