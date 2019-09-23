‘Bu Galatasaray’ı izlettirmeyeceğiz’

Fatih Terim’in cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Levent Şahin, “Hatalı kararlardan bahsedince ceza alıyoruz ancak birçok pozisyonda yanlış kararlar vardı” dedi. Şahin, yine de oyuna bakmanın önemli olduğunu söyleyerek, “Gel gitli bir maç oldu. Ancak net pozisyonları bulan bizdik. Bunları değerlendiremeyince maç bu noktaya geldi. Önümüzdeki hafta böyle bir Galatasaray izlettirmeyeceğiz” diye konuştu.