Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR Başkan Danışmanı Beytullah Süat, BTSO Başkanı İbrahim Burkay’a kulübe olan destekleri nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Süat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Sağ olsun bütün şehir 'Ayağa kalk Bursa' dedi. 7'den 70'e herkes Bursaspor 'un tekrar ayağa kalkabilmesi için taşın altına elini koydu. Fakat bir isim var ki, özel bir teşekkürü hak ediyor. BTSO Başkanı İbrahim Burkay bu işe adeta gövdesini koydu. Sayın Burkay, kentimizdeki bütün iş adamlarını, organize sanayi bölgelerini harekete geçirdi ve Bursaspor'un yanında olduğunu gösterdi. Bu destekler bizler için çok önemli. Bursa bir olduğu, bütün olduğu vakit zorlukların üstesinden gelebilecek bir şehir. Ayrıca Sayın Burkay, Adanaspor maçı öncesi bizzat stadyuma gelerek 20 bin bayrak dağıtımı gerçekleştirecek. Teşekkürler İbrahim Burkay” ifadelerini kullandı.

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