Netmarble bugün, BTS grubunun kariyerini oyuncuların yönetmesini sağlayan mobil oyun BTS WORLD için Mart ayına özel hazırlanan güncellemenin yayınlandığını açıkladı. Büyüsel güncelleme 30 Mart 2020 tarihinden itibaren BTS üye kartlarına yeni Aşama 2 Güçlendirmesi ve özel etkinlikler getirirken, oyunun “Another Story” özelliğinde de yeni sezonu başlatıyor.

BTS’nin alternatif yaşamı Another Story’de

BTS WORLD’s “Another Story” özelliği, grup üyelerinin BTS’yi kurmadığı alternatif yaşamlarını konu alıyor. İkinci sezonda ise BTS üyelerinin “Magic Shop” içinde karşılaşmaları konu ediliyor. Yeni sezonla beraber oyuncular yepyeni “MAGIC SHOP”u kullanabilecek.

“Another Story” 2’nci sezona ek olarak, güncelleme özellikleri şunları içeriyor:

Yeni “MAGIC SHOP”un parçası olarak malzeme güçlendirmeleri

Aşama 2 Güçlendirmesi ile BTS üye kartlarının maksimum seviyesinin gelişmesi 50’den 60’a çıktı

Aşama 2 Geliştirmesi tamamlandığında yeni kart resmi uygulanır

Yepyeni 5 Yıldız Kart Oran Artış Çekiliş Etkinliği

Oyun içi eşyalar, paralar ve güçlendirme hediye eden Özel Mart etkinliği:

o Mart giriş etkinliği

o Bonus Zaman Etkinliği

o Mart eşya çekilişi (dört saatte bir)

BTS WORLD oyuna özel 10 bin yeni fotoğraf ve 100 video içeriyor. Ayrıca oyuncular menajerleri olarak sanal ortamda BTS ile birebir interaktif içeriklerle etkileşime girebiliyor.