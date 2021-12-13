Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş 'ın birçok teknik direktörle adı anılıyor. Bu isimlerden birisi de Portekiz'in Estoril takımını çalıştıran Bruno Pinheiro olduğu iddia ediliyor. Peki, Bruno Pinheiro kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? İşte Bruno Pinheiro kariyeri ve detaylar...

BRUNO PİNHEİRO KİMDİR?

Antrenörlük kariyerine Benfica altyapısında başlayan Bruno Pinheiro Belenenses, Electrico gibi kulüp takımları ve Katar U19 ve U 20 milli takımlarını çalıştırdı. Pinheiro, Estoril'den önce Belçika'nın Eupen takımında yardımcı antrenörlük yapıyordu.

Bruno Pinheiro, geçen sezon göreve geldiği Estoril'i 2. Lig'de 1. Lig'e çıkarmıştı. Başarılı performansını bu sezon da sürdüren Pinheiro'nun Estoril'i Porto, Sporting, Benfica ve Braga'nın ardından Portekiz Ligi'nde 5. sırada bulunuyor.