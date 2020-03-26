Bruma, PSV'de hayal kırıklığı yarattı

PSV'nin tarihindeki en pahalı transferlerden eski Galatasaraylı Bruma, Hollanda ekibinin forması altında sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.

26 Mart 2020, Perşembe 17:53 Son Güncelleme:
- A +
Bruma, PSV'de hayal kırıklığı yarattı

Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'ın tarihindeki en pahalı transferlerinden eski Galatasaraylı Bruma, istenilen düzeyde katkı sağlamadı. 

PSV'nin takım direktörü John de Jong, "O uzun zamandır tanıdığım bir oyuncu ama dürüst olmak gerekirse son dönemde tanıdığım Bruma'yı göremedim" dedi. 

Voetbal International'e konuşan de Jong, "Bruma, çok rahat şekilde adam geçebilir. Bunun yanı sıra çok hızlı, Üstelik Eredivisie ile karşılaştırılabilir bir ligde Galatasaray formasıyla başarılı oldu" ifadelerini kullandı. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...