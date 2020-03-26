Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'ın tarihindeki en pahalı transferlerinden eski Galatasaraylı Bruma, istenilen düzeyde katkı sağlamadı.

PSV'nin takım direktörü John de Jong, "O uzun zamandır tanıdığım bir oyuncu ama dürüst olmak gerekirse son dönemde tanıdığım Bruma'yı göremedim" dedi.

Voetbal International'e konuşan de Jong, "Bruma, çok rahat şekilde adam geçebilir. Bunun yanı sıra çok hızlı, Üstelik Eredivisie ile karşılaştırılabilir bir ligde Galatasaray formasıyla başarılı oldu" ifadelerini kullandı.