Bruma Galatasaray'a gelmeye hazır

Transfer haberi... Galatasaray transfer haberi... PSV’yi takasta Babel’i önererek ikna etmeye çalışan Galatasaray, Bruma’dan ise olumlu yanıt aldı. Portekizli kanat, kulübünün ikna edilmesi durumunda seve seve Sarı-Kırmızılı formayı giyeceğini söyledi.

08 Eylül 2020, Salı 08:03 Son Güncelleme:
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Bruma Galatasaray'a gelmeye hazır

Arda, Feghouli, Emre Kılınç gibi isimlerin yanına mutlaka hızlı bir kanat oyuncusu isteyen teknik direktör Fatih Terim, Bruma’nın ismini yönetime verdi. Eski öğrencisiyle hala yakın ilişkiler içinde olan Terim, ligin başlamasına kısa süre kala neler yapabileceğini bildiği için Bruma’yı takımda düşünüyor. Galatasaray Yönetimi bu konuda hemen harekete geçerken, takas formülü üzerinden çalışmalar başlamıştı. Cim Bom, Hollanda Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda ülkesine dönmeye sıcak bakan Ryan Babel’i PSV’ye önerecek. Teklifin kabul edilmesi halinde Bruma istenecek.

Hocaya video gönderdi

Kulüpler düzeyinde ilk adımlar atılırken, Bruma cephesi de yoklandı. Portekizli kanat, PSV’nin ikna edilmesi durumunda seve seve Galatasaray’a gelebileceğini Sarı-Kırmızılı kulübün profesyonellerine iletti. Fatih Terim’i çok seven hatta son doğum günü kutlamasında bile kutlama videosu gönderen Bruma’nın en azından 1 seneliğine yuvaya dönmesi hedefleniyor.

Safa Can konuksever


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