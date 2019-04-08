Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 14 maçla devam edildi.

Doğu Konferansı takımlarından Brooklyn Nets, normal sezonun bitimine bir maç kala Play-Off’lara kalmayı garantiledi.

Konuk olduğu Indiana Pacers’ı 108-96 yenen Brooklyn Nets, 2015’ten beri ilk kez Play-Off’lara yükseldi.

- Sonuçlar

Toronto Raptors-Miami Heat: 117-109 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs: 90-112

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 126-132

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 91-104

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 96-108

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 127-129 (uzatmada)

Houston Rockets-Phoenix Suns: 149-113

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 115-107

Boston Celtics-Orlando Magic: 108-116

New York Knicks-Washington Wizards: 113-110

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 131-104

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 115-108

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 129-133

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 113-109

AA