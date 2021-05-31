NBA Play-Off’larına 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’ndaki ilk tur eşleşmesinde Brooklyn Nets, yıldız oyuncularının üstün performansının yardımıyla deplasmanda Boston Celtics’i 141-126 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.
Nets’te all-star oyunculardan Kevin Durant 42 sayı, 5 asist, 4 ribaunt, Kyrie Irving 39 sayı, 11 ribaunt, James Harden ise 23 sayı,18 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladı.
Celtics’te Jayson Tatum 40 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Marcus Smart 16 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, Evan Fournier 16 sayı ile mücadeleyi tamamladı.
Öte yandan, maç sırasında Kyrie Irving’e su şişesi fırlatan bir taraftar, gözaltına alındı.
Gecenin sonuçları
Atlanta Hawks-New York Knicks: 113-96 (3-1)
Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 92-100 (2-2)
Boston Celtics-Brooklyn Nets: 126-141 (1-3)
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 81-106 (2-2)