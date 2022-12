Brezilyalı efsane Pele hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Brezilyalı efsane futbolcu Pele 82 yaşında hayatını kaybetti.





1958, 1962 ve 1970'te Dünya Kupası'nda zafere ulaşarak dev turnuvayı en çok kazanan oyuncu olan, Brezilya Milli Takımı'nın en önemli süperstarı, Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan Pele uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Yıldız ismin temsilcisi Joe Fraga ölümü doğruladı. Pele geçtiğimiz ay Brezilya'nın São Paulo kentinde kolon kanseri tedavisi görerek hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu kötüye giden 82 yaşındaki efsane isim birkaç gündür sevdikleriyle vedalaştığı biliniyordu.

Brezilya'da unutulmayacak unvan

Kariyerinde bin 300'ten fazla maça çıkan ve 1281 gole imza atan Brezilyalı oyuncu dönemin Brezilya Cumhurbaşkanı tarafından 'Ulusal hazine' olarak nitelendirilmişti. Yetenekli futbolcuya her türlü imkanı sunan Brezilya devleti, Pele'nin herhangi bir Avrupa ülkesine gitmesine engel olmuştu. 1956-1975 yılları arasında Santos'ta forma giydi. Pele, Brezilya ekibinde tam 25 kupa kazandı. 1975-1977 yıllarında ABD ekibi New York Cosmos'ta görev yapan Pele futbolu ABD'de bırakmıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, yıldız oyuncuyu 1999 senesinde 'Yüzyılın sporcusu' seçildi. Times ise 20. yüzyılın en önemli 100 insanı arasına Pele'yi gösterdi.

Hatırlanacağı üzere Pele'yle birlikte dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Maradona da 25 Kasım 2020'de hayata gözlerini yummuştu.

Günümüzün yıldız futbolcuları Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ve Mbappe de her fırsatta Pele'ye olan saygılarını göstermişti.

'Huzur içinde uyu Kral Pele'

Ronaldo da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Brezilya'ya ve özellikle Edson Arantes do Nascimento ailesine derin başsağlığı diliyorum. Ebedi Kral Pele'ye sadece bir "hoşça kal". Tüm futbol dünyasının şu anda kucakladığı acıyı ifade etmeye asla yetmeyecek. Milyonlarca insan için ilham kaynağı, dün, bugün ve sonsuza kadar bir referans. Bana gösterdiğin sevgi uzaktan da olsa paylaştığımız her anımızda karşılık buldu. O asla unutulmayacak ve hatırası her birimizin futbolseverlerinde sonsuza kadar yaşayacak. Huzur içinde uyu Kral Pele" ifadelerini kullandı.

