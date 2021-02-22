Geçen yıl Internacional'a kiralık olarak katılan Rodinei, anlaşma gereği 133 bin Sterlin ödeme yapılmadıkça Flamengo'ya karşı forma giyemeyecekti. Bir taraftar bu ödemeyi yaptı ve savunma oyuncusunun maça çıkmasının önü açılmış oldu.

Brezilya Serie A liginde bitime 1 hafta kala şampiyonluk mücadelesi veren Internacional, Flamengo ile karşı karşıya geldi.

Kritik maçta, taraftarın ödemesiyle görev yapan Rodinei, kritik 49. dakikada kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı ve Corinthians maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Kıran kırana geçen mücadeleyi Flamengo, Giorgian de Arrascaeta ve Gabigol ile 2-1 kazandı. Flamengo (71 puan) bu sonuçla rakibi Internacional'i (69 puan) geçerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Kaynak: Ntv Spor