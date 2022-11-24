Brezilya - Sırbistan maçı CANLI (2022 Dünya Kupası G Grubu)

Her Dünya Kupası'nda olduğu gibi Katar'daki turnuvanın da favorileri arasında yer alan Brezilya, sahaya iniyor. G Grubu'nda yer alan Güney Amerika temsilcisi, ilk maçında Sırbistan ile karşılaşıyor. PSG'nin süperstarı Neymar, ilk maçında Sırbistan karşısında zafer arıyor. 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de kupayı kazanan Sambacılar'da hedef, 6. kez mutlu sona ulaşmak. Sırplar ise yıldızlar topluluğu rakibine çelme takmanın peşinde.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' İranlı hakem Alireza Faghani ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

DİREK!

13' Neymar sol kanattan korneri kullandı, direkt kaleyi düşündü, kaleci Vanja'nın müdahalesinin ardından top direkten dışarı çıkıyor.

21' Ceza yayı gerisinde topla buluşan Casemiro kaleyi düşünüyor ancak kaleci Vanja Milinkovic-Savic üzerine gelen topu iki hamlede kontrol ediyor.

35' Ceza yayı sağ çaprazına sokulan Raphinha Paqueta ile duvar pası yaparak ceza sahasına giriyor ve yerden vuruşunu yapıyor etkisiz.

37' Sağ kanattan gelişen atakta Zivkovic ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Mladenovic kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

41' Casemiro'nun sol çapraza doğru uzun oynadığı topu savunmanın arkasında kontrol eden Vinicius ceza sahası içi sol çaprazından vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

İlk yarı sona erdi.

Brezilya-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lusail Stadı'nda oynanacak Brezilya-Sırbistan maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve İranlı hakem Alireza Faghani'nin yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Brezilya-Sırbistan 11'ler:

Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Casemiro, Paqueta, Raphinha, Neymar, Vinicius Jr., Richarlison.

Sırbistan: V. Savic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Gudelj, S. Milinkovic Savic, Lukic, Mladenovic, Tadic, Mitrovic.

Dünya Kupası'nda ikinci kez rakipler

İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip olacak. 2018 Rusya'da oynanan grup maçını Brezilya 2-0 kazanmıştı. Gruptaki diğer karşılaşmada ise İsviçre ile Kamerun kozlarını paylaşacak.

Brezilya'dan her maça farklı samba!

Dünya Kupası'nı 5 ile tarihte en çok kazanan ülke olan Brezilya, 2002'den beri mutlu sona ulaşamıyor. Kamerun ve İsviçre'nin de yer aldığı G Grubu'nda ilk karşılaşmasını Sırbistan'la oynayacak Sambacılar'ın yıldızlarından Raphinha, her açıdan turnuvaya hazır olduklarını söyledi. Barcelona'da forma giyen Raphinha, "Danslarımızı bile hazırladık. Her maç ve her gol için çeşitli sürprizlerimiz olacak. Şimdiden takım arkadaşlarımla birlikte 10 tane farklı hareket ortaya çıkardık" ifadelerini kullandı.