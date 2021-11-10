Brezilya - Kolombiya maçının öne çıkan rakamları

13. hafta mücadelesinde, 31 puan 22 averaj ile 1. sırada yer alan Brezilya , 16 puan 0 averaj ile 4. sırada yer alan Kolombiya ile kozlarını paylaşacak.

Daha önce 34 maçta karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Brezilya'nın galibiyetlerde 20-3 üstünlüğü bulunuyor. Brezilya takımının 66 golüne Kolombiya 18 golle cevap verdi.

Oran analizi

Brezilya için ilk yarıda rakiplerine 5.75 oran verildiği toplam 3 maçta hiç ilk yarı mağlubiyet almadı. Kesişen oranlarda TG 2-3 1.71 olduğunda Brezilya'nın 4 (%75) Kolombiya ise 6 maçı (%83 ) 2-3 gol olmamıştır

Takım serileri

Brezilya 10/11 maçta yenilgi yüzü görmezken rakibi ile kendi sahasında oynadığı 10/11 maçta mağlubiyet almadı. Misafir takımın 6/7 maçı beraberlikle tamamlanırken son 3 maçta gol sesi çıkmadı.