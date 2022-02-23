Brezilya futboluna Amerikalılar dahil oldu

Amerika merkezli yatırım grubu Brezilya futbolunun köklü kulüplerinden Vasco da Gama’nın yüzde 70’ini satın aldı. Brezilya ikinci ligi Serie B’de mücadele eden Rio de Janeiro kulübü için ABD’li şirket 300 milyon avro ödeyecek. Bu anlaşma Brezilya futbolunda bugüne kadar yapılmış en büyük anlaşma.

Sonuncusu 2000 yılında olmak üzere Brezilya liginde dört şampiyonluğu bulunan Vasco da Gama, 1998 yılında da Libertadores Kupasını müzesine götürmüştü. Brezilya’nın en önemli eyalet şampiyonalarından biri olan Carioca’yı 24 defa kazanan siyah beyazlılar, son 14 yılda dört kez küme düştü.

777 Partners’ın önümüzdeki 3 ay içerisinde satın alma sürecini tamamlaması bekleniyor.