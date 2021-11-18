Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, Manchester United'da geleceği tartışılan Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Kırmızı Şeytanların başına geçeceğine yönelik iddialar hakkında konuştu.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Rodgers, kendisine Manchester United sorularının sorulmasını 'saygısızlık' olarak niteleyerek, "Ole Gunnar Solskjaer varken bu soruyu sormanız gerçekten saygısızlık." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Leicester'da mutlu olduğunu belirten Rodgers, "Leicester'ın teknik direktörü olmaktan mutlu ve gururluyum. Bu kulübe ve oyunculara tamamen bağlıyım. Etraftaki diğer çıkan iddialar kontrol edemediğimiz bir şey, bu söylentileri görmek sinir bozucu. Ben Leicester City teknik direktörüyüm." ifadeleriyle takımdan ayrılmayacağını söyledi.



