Geçtiğimiz sezon İzlanda'da şampiyonluğu 1 puanla kaçıran ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde eden Breidablik; önce Andorra'dan UE Santa Coloma'yı, daha sonra da Karadağ'dan Buducnost'u eleyerek 3. eleme turuna kadar geldi. Bu sezon ligde ilk sırada yer alıyorlar, son 7-8 haftaya girerken de zirvede 9 puan fark yapmış durumdalar... Son 11 resmi maçta sadece 1 kez kaybettiler, iç sahada son yenilgilerini geçen sene yine bu eleme turunda Aberdeen karşısında 3-2 ile almışlardı. O günden bugüne berabere dahi kalmadılar, 19 maç üst üste kazandılar! Takımın öne çıkan ismi, orta alanda olmasına rağmen gol yükünü çeken Isak Snaer Thorvaldsson... Thorvaldsson bu sezon oynadığı 18 resmi maça 15 gol sığdırdı. 14 lig maçında 13 gol katkısı (7 gol - 6 asist) aldıkları Jason Dadi Svanthorsson bir kanatta, New York RB'den kiraladıkları Omar Sowe de diğer kanatta etkili olabilir; dikkat etmek lazım!

BREIDABLIK - BAŞAKŞEHİR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise Maccabi Netanya engelini aşarak adını 3. eleme turuna yazdırmıştı. Yeni transfer Patryk Szysz 2 maçta da kenardan oyuna dahil oldu. Yine 2 maçta da Stefano Okaka ilk 11 başladı, Enzo Crivelli sonradan oyuna girdi. Lucas Biglia orta alanda "maestro" rolünde; Mahmut Tekdemir yanında "süpürücülük" yapıyor. İlk maç kenardan gelip asist yapan bir diğer yeni transfer Mounir Chouiar sol kanatta, Serdar Gürler ise sağ kanatta forma giyecek. İsrail'de turu getiren golü atan Youssouf Ndayishimiye, Belözoğlu'nun en güvendiği isimlerden... Ndayishimiye'nin savunma partneri şu ana kadar Leo Duarte oldu; yeni transfer Ahmed Touba ya da tecrübeli isim Alexandru Epureanu hiç süre almadı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Breidablik, Avrupa kupalarında oynadığı son 12 maçın tamamında gol atmayı başardı! (12 maç - 22 gol)

- Başakşehir'in Avrupa kupalarında oynadığı son 3 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti. (3 maç - 5 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu! %45'lik kesim Breidablik'in iç sahadaki "çılgın" galibiyet serisine rağmen Başakşehir'e güveniyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve eşleşmenin ilk ayağında en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EFE UYSAL’IN TAHMİNİ

Breidablik Haziran ortasından beri devam etmekte olan İzlanda liginin en formda ekiplerinden biri. İzlanda ekipleri bu sezon ön elemelerde iyi performanslar sergilediler. Özellikle iç saha avantajını iyi kullandılar. Breidablik bu sezon ikisi Avruoa'da evinde oynadığı tüm resmi maçlarda en az 2 gol attı. 1 maç hariç en az 3 gol buldu. Başakşehir bir önceki tur hazır görünmedi. Özellikle savunma güven vermedi. Ev sahibi 0.5 Üst günün bankolarından biridir. Temsilcimizin bu deplasmandan galibiyet çıkartamayacağını düşünüyorum. Yüksek oran için Breidablik kaybetmez denenebilir.