Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl’ünü belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breaking yarışması olarak bilinen Red Bull BC One; Türkiye Finali’ni bu yıl İzmir’e taşıyor. 2 Ekim’deki ön elemeleri atlayan adaylar için ise 3 Ekim tarihinde Red Bull BC One Türkiye Finali düzenlenecek. Türkiye’nin en iyi B-Boy ve B-Girl’ünü, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan Red Bull All Star ailesinden B-Boy Ronnie, Killa Kolya ve Türkiye breaking sahnesinden Okan Aydoğan belirleyecek. Red Bull BC One Cypher’a ilişkin daha fazla bilgi redbullbcone.com adresinde.

BÜYÜK FİNAL KASIM’DA POLONYA’DA

Dünyanın en prestijli teke tek breakdans yarışması olarak anılan Red Bull BC One, 30’u aşkın ülkede düzenleniyor. Ülkelerin en iyileri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen dünya finaline katılmaya hak kazanıyor. İzmir’de düzenlenecek Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağının ardından büyük final Kasım ayında Polonya’da gerçekleştirilecek. Red Bull BC One Cypher başta Türkiye’de ardından dünya çapında; deneyimli jürinin elemesinin ardından dünyanın en başarılı B-Boy ve B-Girl’ünü belirleyecek.