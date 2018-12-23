Brad Wanamaker’ın ikiz kardeşi Brian’ın Avrupa’ya girişi yasaklandı!

Boston Celtics’li guard Brad Wanamaker’ın ikiz kardeşi Brian, Litvanya’daki takımını ülkenin en üst kümesine çıkardı, karşılığında Şengen Bölgesi’nde yasaklı olmasına seyirci kalındı.

3 Eylül 2017’de garip bir tweet Avrupa basketbol medyasının dikkatini çekti.

Brian Wanamaker, Polonya’da gözaltına alınmıştı. O dönemin EuroLeague yıldızı Brad Wanamaker‘ın ikiz kardeşi ülkedeki ikinci sezonu için Litvanya’ya dönmeye çalışıyordu.

2016/17 sezonunda Silute forması giymiş, iyi bir performans sergilemişti.

Daha sonra durum çözüldü, Brian geçen sezonu BC Vytis’te geçirdi ve takım arkadaşlarıyla beraber ekibi LKL’ye yani Litvanya basketbolunun zirvesine taşıdı.

800 kişilik bir salonu olan takım, daha büyük bir arena bulamadığı için sonuçta ikinci kümede kaldı. Ama daha sonra Brian’ın başına gelenler gösterdi ki bu durum da pek şaşırtıcı bir şey değildi.

Kulübün iş bilmezliği ya da kayıtsızlığı yüzünden Brian, Şengen Bölgesi’nden yasaklanacaktı.

Peki nasıl oldu? Wanamaker hikayesini aşağıdaki mektup yoluyla Eurohoops’la paylaştı:

“Nisan 2017

Sezonun bitişi sonrası bir takım arkadaşı ve ben eve dönüyorduk. Vilnius hava alanında durdurulduk, vizemizin süresinin geçtiğini söylediler. Avrupa’da yeni oyuncular değildik, dolayısıyla şaşırdık. Takımımız vize konusuyla ilgilendi sanıyorduk. Durumumuzu açıkladık ve bir uyarıyla bizi bıraktılar. Ama bu daha başlangıçtı.

1 Eylül 2017

BC Vytis’le oynamak için Litvanya’ya geri dönüyordum. Bağlantı uçuşuma giderken Varşova’da durduruldum. Gözaltına alındım. Neden bilmiyordum ve kimse benle konuşmuyordu. İngilizce bilmiyormuş gibi yaptılar. İki gün boyunca ne yemek ne su verdiler. Şanslıyım ki hücredeki başka birinde telefon şarj aleti vardı, ABD Elçiliğini ve bir kulüp görevlisini aradım. Beraber çalışıp beni çıkardılar. Bana Şengen Bölgesi’nde girişimin yasak olduğunu söylüyorlar.

Kardeşim o dönemde Türkiye’de oynuyordu. Şengen Bölgesi’nin dışında olduğundan oraya gittim. Sonuçta Litvanya’ya ABD’den daha yakındı. Türkiye’deki ABD Elçiliğiyle beraber yasağı kaldırmak için çalıştık. Avukatım ve BC Vytis’in her adımdaki yardımlarıyla bu durumu da çözdük. Avukat masraflarımı kendi cebimden ödedim ama sorun değil. Sadece basketbol oynamak istiyordum. 18 gün sonra nihayet seyahat edebildim ve takıma katıldım.

19 Eylül 2017

Litvanya’ya geldim ve kulüp beni hava alanından aldı. Hemen gidip vizemi almalarını söyledim. Bana zaman olduğunu, endişelenmemi söyledikler. İlk birkaç haftada birkaç kez vizemi sordum ve her seferinde işlerin sorunsuz olduğunu söylediler. Bir süre sonra bir antrenmanın ardından sonraki sabah vize randevum olduğunu söylediler. Şaşırdım çünkü bana konunun hallolduğunu söylemişlerdi. Gittik ve yine vize süremi aştığını söylediler. Kulüp kalmamda bir sorun olmadığını ve 1 gün fazla kalmakla 100 gün fazla kalmak arasında bir fark olmadığını söylediler. Bir sorun olursa ilgileneceklerini söylediler. Kaldım ve başarılı bir sezon geçirdik, 40-4’lük bir karneyle bir üst lige çıktık.

Bugün

Nisan 2018’de evden ayrılmadan önce birkaç belge imzalamam gerekiyordu. Bir sorun yok sanıyordum. Ama yazın bir kez daha Şengen Bölgesi’ne girmemin yasak olduğunu öğrendim. Bu kez mahkemeye gitmem gerekiyordu. Litvanya’dan bir avukat beni temsil ediyordu. Mahkemenin tarihi 16 Ekim 2018’di. Sezonun iki ayını çoktan kaçırmıştım. Mahkeme tarihi geldi, 20 Kasım’a alındı. Bu davayı kaybetmemin mümkün olmadığını düşünüyordum. Sadece kulüple benim aramda vizenin alımı konusunda bir yanlış anlaşma olmuştu. Hiçbir yanlış yapmamıştım. Sadece basketbol oynamak için buradaydım. Ama kulüp hatanın bende olduğunu, hiçbir sorumluluklarının olmadığını söyledi. Şoke oldum ve ihanete uğramış hissettim. Hakkımda kötü şeyler söylediler, yetmezmiş gibi maaşımın kalanını ödemediler. 22 Kasım’da mahkeme kararını verdi ve 2020’ye kadar Şengen Bölgesi’nden yasaklandım. Şengen Bölgesi’ndeki hiçbir takımda oynayamazdım. Basketbolu elimden aldılar. Herkesin hikayemi duymasını bu yüzden istiyorum. Basketbolu elimden aldılar.

Brian Wanamaker”

Brian Wanamaker kısaca bir bürokrasi hatası yüzünden Avrupa’dan yasaklandı ve eski kulübü konusunda hayal kırıklığı içinde:

“En temelde umursamadılar. Ben profesyonel bir oyuncuyum, hiçbir yanlış yapmadım. Takımım ligde kazansın diye fedakarlık yaptım, onlar bana sırtını döndü.”

“Avukatıma dava açıp açamayacağımı sordum. Ama mahkeme kontratımda kulübün vizemi alma zorunluluğu olmadığı için sorumluluğun bende olduğunu söyledi. Takıma bir yaptırım uygulanması için sebep yoktu. Ama sadece bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek gerçeği anlatsa bunların hiçbiri olmazdı.”

EuroHoops