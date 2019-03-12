2018 yazında Boston Celtics‘ten kontrat bularak Türkiye macerasını şimdilik sonlandıran Brad Wanamaker‘ın bir gözü hala EuroLeague’de.

Wanamaker, Los Angeles Clippers maçı sonrası Eurohoops’tan George Efkarpides’e konuştu.

EuroLeague’i sürekli takip ettiğini söyleyen Brad Wanamaker kupa için favorisini ise “elbette Fenerbahçe“ diyerek açıkladı.

Son olarak Fenerbahçe camiasına mesaj gönderdi: “Hepinize iyi şanslar diliyorum. Harika işler yaptığınızı biliyorum. Sizi hâlâ izliyorum. Zaman zaman takımdan birileriyle konuşuyorum. Takıma çok yakınım.”

Eski koçu Zeljko Obradovic ile ilgili de konuşan Wanamaker: “O harika bir antrenör. Sürekli araştırıyor, daha iyiye gitmenin yollarını arıyor. Hep şampiyonluğu düşünen bir zihne sahip. Sezonun ilk maçından son maçına kadar çıktığı her maçı kazanmak istiyor.”

Daçka‘daki koçu David Blatt ve Fenerbahçe’deki koçu Zeljko Obradovic hakkında Wanamaker: “İkisi de birbirine çok benzer koçlar. İkisi de bu oyunu çok seviyor ve kazanmaya bayılıyor. Elbette kişilik olarak farklılıklar var. Zeljko biraz daha hareketli ve duygularını göstermeyi seviyor. David ise daha rahat, daha sakin. Fakat ikisi de günün sonunda daha iyiye gitmeye ve kazanmaya odaklanmış durumdalar.”

Bu sezon Boston Celtics‘te 30 maça çıkan Brad Wanamaker, maç başına 8.7 dakikada 3.4 sayı 1 ribaunt 1.3 asist ortalamalarını tutturdu.

Geçtiğimiz sezon EuroLeague’de Fenerbahçe ile final oynayan 29 yaşındaki oyuncu 11.3 sayı 2.7 ribaunt 3.8 asist istatistiklerini yakalamıştı.

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