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Boupendza'dan Ömer Erdoğan'a tepki!

Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor'da, golcü futbolcu Aaron Boupendza oyundan çıkarken teknik direktör Ömer Erdoğan'a tepki gösterdi.

07 Mart 2021, Pazar 17:33 Son Güncelleme:
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Boupendza'dan Ömer Erdoğan'a tepki!

Süper Lig'in 29. haftasında Hatayspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Maçta istediği gibi bir oyun sergileyemeyen ve Kayserispor'a karşı 3-1 geride olan Hatayspor'da, teknik direktör Ömer Erdoğan, mücadelede bir varlık gösteremeyen golcüsü Aaron Boupendza'yı 63. dakikada oyundan aldı. 

Tabelanın kalması sonrasında kendi forma numarasını gören Boupendza, bu karardan memnun olmadı ve el-kol hareketleriyle tepki gösterdi. Alexandros Katranis'e yerini bırakan Gabonlu futbolcu, oyundan çıkarken de tepkisini göstermeye devam etti ve doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. 

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