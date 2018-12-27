BOTAŞ, Adana Basketbol karşısında farklı galip: 53-79

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Gündoğdu Adana Basketbol’u 79-53 yendi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Gündoğdu Adana Basketbol: 53 - BOTAŞ: 79
Salon: Menderes
Hakemler: Hüseyin Çelik, Nazlı Çisil Güngör, Muhammed Murat Sezer
Gündoğdu Adana Basketbol: Marginean 13, Lucie 4, Fatmanur Karakaş 7, Sanem Gamze Zeren 2, Lauren 6, Manolya Kurtulmuş 11, Zeynep Öykü Kalbisağde 10, Sevgi Tonguç, Kübra Yiğit, Bensu Deniz Zereyak
BOTAŞ: Cuic 5, Olcay Çakır Turgut 6, Melis Gülcan 10, Loyd 19, Williams 12, Büşra Akbaş 1, Sehernaz Çidal, Kübra Erat 13, Krivacevic 13, Aylin Darınç
1. Periyot: 17-22
Devre: 28-41
3. Periyot: 45-58
5 faulle çıkanlar: Dk. 31.53 Büşra Akbaş, Dk. 39.06 Olcay Çakır Turgut (BOTAŞ), Dk. 34.39 Sanem Gamze Zeren (Gündoğdu Adana Basketbol)