Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde BOTAŞ, Kırçiçeği Bodrum’u 99-43 mağlup etti.
BOTAŞ: 99 - Kırçiçeği Bodrum: 43
Salon: Ankara
Hakemler: Göksun Öz, Serdar Saraç, Anıl Veziroğlu
BOTAŞ: Cuic 23, Olcay Çakır Turgut 9, Kübra Erat 11, Krivacevic 5, Williams 6, Büşra Akbaş 12, Garrrick 11, Sehernaz Çidal 16, Aylin Darınç, Işılay Eğin 2, Hatice Pelin Gülçelik 4
Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 11, Deniz Ataer, Zvadinovic 11, Kübra Turan 4, Banks 8, Ece Deniz Onat, Esma Çelen Türk 2, Aycan Birgül Aktaş 7,
1. Periyot: 32-8
Devre: 64-14
3. Periyot: 76-31
AA