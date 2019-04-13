BOTAŞ: 99 - Kırçiçeği Bodrum: 43

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde BOTAŞ, Kırçiçeği Bodrum’u 99-43 mağlup etti.

13 Nisan 2019, Cumartesi 14:37
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BOTAŞ: 99 - Kırçiçeği Bodrum: 43

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde BOTAŞ, Kırçiçeği Bodrum’u 99-43 mağlup etti.

BOTAŞ: 99 - Kırçiçeği Bodrum: 43

Salon: Ankara

Hakemler: Göksun Öz, Serdar Saraç, Anıl Veziroğlu

BOTAŞ: Cuic 23, Olcay Çakır Turgut 9, Kübra Erat 11, Krivacevic 5, Williams 6, Büşra Akbaş 12, Garrrick 11, Sehernaz Çidal 16, Aylin Darınç, Işılay Eğin 2, Hatice Pelin Gülçelik 4

Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 11, Deniz Ataer, Zvadinovic 11, Kübra Turan 4, Banks 8, Ece Deniz Onat, Esma Çelen Türk 2, Aycan Birgül Aktaş 7,

1. Periyot: 32-8

Devre: 64-14

3. Periyot: 76-31

AA

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