Campeonato Carioca'yı Enderson Moreira ile oynayan Botafogo, Brasileirao Serie A'da ise yeni sezona Luis Castro ile giriş yapmıştı. Portekizli teknik adam sezonun başlangıcını Corinthians yenilgisiyle yapsa da sonrasında iyi toparlamıştı ancak son 4 maçta tepetaklak oldular. Son 4 maçın tamamı yenilgiyle sonuçlandı; 4 yenilginin 3'ü gol atamadan tamamlandı. Castro, Sao Paulo maçı öncesi son antrenmana gitmek için kulüp binasını aracıyla geldiği sırada taraftarlar tarafından çevresi kuşatıldı. Aracından inip taraftarlarla yüzleşti ve onlardan kendilerine destek olmalarını istedi. Sol bek Carlinhos, bir ara Başakşehir'de izlediğimiz sağ bek Rafael, sol açık Diego Gonçalves ve sağ açık Gustavo Sauer sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Rafael'in yokluğunda sağ bekte Renzo Saravia, Carlinhos'un yerine de sol bekte Hugo'yu izleyeceğiz. Gole en yakın isim, Fenerbahçe 'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen Erison olacak. 23 yaşındaki golcü bu 4 maçlık yenilgi serisini suskun geçti, öncesinde attığı gollerle (3 gol) 7 puan kazandırmıştı. Erison'a hücumda desteği Vinicius Lopes verecek...

BOTAFOGO - SAO PAULO MAÇI İDDAA ORANLARI! BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!

Ligin ikinci haftasında Flamengo'ya 3-1 kaybeden Sao Paulo, o karşılaşmadan sonra yenilgi yüzü görmedi ve 11 haftayı 18 puanla üçüncü sırada geçmeyi başardı. Eski milli kaleci Rogerio Ceni, Sao Paulo'nun başında 50 maçı devirdi ve bu 50 maçın yalnızca 10'unu kaybetti. Ceni sezona 4'lü savunma ile başlamıştı ama son haftalarda 3'lüye döndü; 3'lü savunma ile de iyi sonuçlar aldı... Son 5 maçı pas geçen Nikao, son 2 maçta forma giymeyen Alisson'un durumları belirsiz. Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle 1.5 aydır yeşil sahalardan uzak olan Gabriel Sara kesin olarak yok. Üçlü savunmanın ikisi Leo ve Miranda olacak. Savunmanın önünde Luan ile Gabriel Neves'i izleyeceğiz. Hücum hattında ise kaptan Jonathan Calleri'nin yanında Luciano forma giyecek. Son oynadıkları America Mineiro maçında Patrick kenardan gelip 3 puanı haneye yazdırmıştı. Öncesinde, ilk 10 haftaya 10 gol katkısı (9 gol - 1 asist) sığdıran Calleri müthiş formdaydı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Botafogo'nun ligde oynadığı son 9 maçın 6'sı "2.5 ALT" bitti.

- Sao Paulo'nun ligde oynadığı son 5 maçın da 4'ü "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sao Paulo kazanır" oldu! %21'lik kesim son haftaların formsuz takımı Botafogo karşısında Sao Paulo'ya güveniyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERSİN ASLAN’IN TERCİHİ

Sezona beklentinin üstünde girmesine rağmen son maçlarda büyük düşüş yaşıyor Botafogo. Sahasında Avai'ye de kaybeden ev sahibi ligde üst üste dördüncü yenilgisini aldı. Uzun süredir ligde kaybetmeyen Sao Paulo üst sıralardan kopmak istemiyor. Düşüşteki rakibi önünde konuk takımın kazanması şaşırtmaz fakat, Sao'nun rakibine kolay kolay gol imkanı vereceğini sanmıyorum, bu nedenle 2-3 gol aralığı tercihim.