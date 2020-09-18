Boston - Miami (CANLI)

NBA'de Doğu Konferansı Final Serisinin ikinci maçında Boston Celtics ile Miami Heat karşı karşıya geliyorlar. İki takım arasında oynanan serinin ilk maçını kazanan Miami Heat, 1-0'lık üstünlüğü yakalamıştı. Şu ana kadar Play-Off'larda aldığı 1 yenilgi ile en iyi dereceye sahip takım konumundaki Miami Heat, doğunun en önemli şampiyonluk adaylarından gösterilen Boston Celtics karşısında avantajını sağlamlaştırmak istiyor.

Maç başladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: Boston Celtics 31-28 Miami Heat

İlk çeyrekte Duncan Robinson, Miami Heat adına 4/6 üçlük isabeti ile 12 sayı üreterek en skorer isim olurken Boston Celtics'te ise Marcus Smart, 8 sayıyla takımının en skoreriydi.

İlk maçın galibi Miami

İlk maçta Miami Heat, son çeyreğe 83-71 geride girmesine rağmen önemli bir geri dönüş gerçekleştirerek 22 saniye kala 106-105'lik üstünlüğü yakaladı. Derrick Jones Jr.'ın faulü sonrası Tatum'un serbest atış isabeti ise 106-106 ile maçı uzatmaya taşırken uzatmada kazanan 117-114'lük skorla Miami olmuştu.

Miami'de Goran Dragic, 29 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Crowder 22, Jimmy Butler 20 sayıyla oynadı.

Boston Celtics'te Jayson Tatum'un 30 sayılık performansı galibiyet adına yeterli olmazken Marcus Smart 26, Kemba Walker 19 sayı üretti.

Play-Off'ların en iyisi oldular

Normal sezondaki konferans derecesi 44 galibiyet, 29 mağlubiyet ile konferans yarı finallerine ulaşan takımlar arasında en kötü dereceye sahip olan Miami, Play-Off'ların ise en iyi takımı olarak öne çıkıyor.

İlk turda Indiana Pacers'ı 4-0, yarı finallerde Milwaukee Bucks'ı 4-1 geçen Miami, konferans finallerinin ilk maçında da Boston Celtics'i mağlup ederek 9-1'lik bir derece elde etti ve şu anda Play-Off etabının sonuçlar anlamında en iyi takımı olarak öne çıkıyor.



