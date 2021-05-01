Bosna derbisinde gülen Saraybosna oldu

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi’nin 28. haftasındaki derbide, Saraybosna ağırladığı Zeljeznicar’ı 3-1 yendi. Başkent Saraybosna’daki Asim Ferhatovic Hase Stadı’nda oynanan derbide Saraybosna ile Zeljeznicar karşı karşıya geldi.

İlk yarıda daha etkili olan Saraybosna, Mathias Fanimo’nun 38. dakikada attığı golle öne geçti, Jasmin Mesanovic’in 45 1. dakikadaki golüyle devreyi 2-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 60. dakikada Fanimo’nun serbest vuruştan kaydettiği golle skoru 3-0’a çıkardı.

Zeljeznicar, 72. dakikada Luka Juricic ile farkı 2’ye indirse de mücadele Saraybosna’nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Ligde Saraybosna 56 puanla zirvede yer alırken, Zeljeznicar ise 40 puanla 7. sırada yer aldı.