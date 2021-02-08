Borussia Mönchengladbach-Manchester City maçı Macaristan’da oynanacak

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Borussia Mönchengladbach’ın Manchester City’yi ağırlayacağı karşılaşmanın, Almanya ile İngiltere arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanmasına karar verildi.

Karşılaşma, planlandığı gibi 24 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00’te başlayacak.

Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Leipzig-Liverpool maçının da Budapeşte’de yapılacağı açıklanmıştı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Molde-Hoffenheim karşılaşmasının ise İspanya’nın Vila Real kentinde oynanacağı duyurulmuştu.