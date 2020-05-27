Tüm dünyanın gözü Bundesliga’nın üzerinde. Bundesliga’da forma giyen futbolcular da bunun farkında olacak ki; seyircisiz oynanan, “tatsız” olması beklenen maçlarda sonuna kadar mücadele ediyorlar ve ortaya kaliteli bir iş sunmaya çalışıyorlar.

Bu isimlerden biri de Mahmoud Dahoud. Son haftalarda performansını yükselten Dahoud, harika kullandığı sağ ayağıyla sahada hemen dikkat çekiyor, belki de pandemi nedeniyle ligi detaylı izlemeye başlayan futbol severlerin “bu topçu kim?” sorusunu sormasına neden oluyor. Aslında başlıkta “gelecek” ifadesini görenler, 24 yaşındaki Dahoud için her şeyin geç olduğunu düşünebilir ancak Almanya’da politikanın ve basının futbol topuyla yaptığı hareketlerle değil, “hikayesiyle” konuştuğu bir futbolcu olan Mahmoud Dahoud, henüz kendini yeni yeni kanıtlayabiliyor.

Mahmoud Dahoud Suriyeli. Bundesliga’da Borussia Mönchengladbach formasıyla ilk kez süre almaya başladığında (2015-16) tüm basın, onun Suriyeli olmasıyla ilgilenmişti ve röportajlarda sık sık Suriye’deki durum soruluyordu.

Bu ilk soruların iki sene sonrasında başarılı futbolcu, Bundesliga’ya verdiği röportajda, “Almanya'da büyüdüm ve Alman hissediyorum. Üstelik buraya kulüpler ve dernekler aracılığıyla getirildim ve 18 yaş altı seviyesinden beri Almanya için oynuyorum. Suriye'ye uluslararası bağlılığımı değiştirmek, yapmayı düşündüğüm bir şey değil. Hayallerimden biri bir gün Almanya için oynamak. Böyle devam edersem, bunu bir aşamada başaracağım.” açıklamasını yaptı.

Bundesliga’da forma giyen ilk Suriyeli oyuncu olması tabii ki tüm çevrelerin dikkatini çekti ancak Dahoud, tüm bu baskıyı kaldıramamış, seviye atlayamayan bir oyuncu görüntüsü verdi.

Çünkü Dahoud ve ailesi, Suriye’de ilk sıkıntılar başladığı zamanlarda, Dahoud henüz 10 aylıkken Almanya’ya iltica başvurusu yaptı ve sonunda da Rheinland’a yerleştiler. Yani olaylardan yaklaşık 15 sene önce. Sonrası malum. Altyapı, Alman disiplini derken, Bundesliga ve gelmesi beklenen başarılar.

Aslında Dahoud’un performansı ile ilgili söylenebilecek en doğru şey de bu: Beklenti.

2015’te Dünya Kupası için adı geçen ama adı geçerken, “Suriyeli” kelimesi eksik edilmeyen Dahoud, hayatının olgunluk dönemine girdiği bu dönemde, belki de ilk kez beklentileri aşacak ve “dünya yıldızı” olabilecek. (TRT Spor)