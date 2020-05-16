Küresel salgın corona virüsü sebebiyle ertelenen Bundesliga, nefesleri kesecek bir derbi ile geri döndü. Futbolseverlerin hasretine son verecek olan Bundesliga, merak ve heyecanla bekleniyordu. 26. haftanın en dikkat çeken maçında Borussia Dortmund, Ruhr derbisinde Schalke 04'ü konuk ediyor. Bundesliga'da son 8 maçtan 7 galibiyet çıkaran Dortmund, geri dönüşünü galibiyetle yapıp serisini sürdürmek istiyor. Son 7 maçından da galip ayrılamayan Schalke ise güçlü rakibini devirip, kötü gidişata son vermek istiyor.





25 haftası geride kalan Bundesliga'da Borussia Dortmund, 51 puanla lider Bayern Münih'in 4 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.









Milli futbolcular Ahmed Kutucu ve Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04 ise 37 puanla 6. sırada bulunuyor.

Borussia Dortmund - Schalke 04 maçı hangi kanalda?

Dev maç TSİ 16.30'da başladı. Signal Iduna Park'ın ev sahipliği yaptığı 90 dakika S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Borussia Dortmund - Schalke 04 ilk 11'ler:

Borussia Dortmund: Bürki, Akanji, Hummels, Piszczek, Hakimi, Guerreiro, Delaney, Dahoud, Reyna, Brandt, Haaland

Schalke 04: Schubert, Kenny, Sane, Todibo, Nastasic, Oczipka, McKennie, Suat Serdar, Harit, Caligiuri, Raman

DFL maçların oynanabilmesi için geniş önlemler aldı

DFL maçların oynanabilmesi için geniş önlemler aldı. Bunların başında futbolcular ve maçta görev yapacak bütün ekibin hafta başından itibaren karantinaya alınması geliyor. Bu dönemde bütün ekibe iki kez test uygulanacak. İkinci test maçtan bir gün önce yapılacak. Eğer bir kişinin testi pozitif çıkarsa o kişi 14 gün karantinaya alınacak. İki veya daha fazla kişinin testi pozitif çıkarsa bütün ekip 14 gün karantinaya alınacak.

Sahada maske zorunluluğu getirildi

Ayrıca, ilk haftadan sonra her maçtan bir gün önce test oyunculara testler yapılacak. Sadece bu testlerle ilgili çalışmalar için 5 laboratuvar ile anlaşma yapıldı. Maçlar sırasında stat ve çevresi üç bölgeye ayrılacak. Saha ve soyunma odaları, tribün ve stat dışından oluşan 3 bölgede en fazla 100 kişi olacak. Maç öncesi takım fotoğrafı çekilmeyecek, el sıkışılmayacak, takımlar yan yana dizilmeyecek, maskot çocuklar olmayacak. Sahada ise maske zorunluluğu getirildi.

Her kişi suyunu kendi şişesinden içecek

Sahadaki 22 futbolcu ve hakemler dışındaki herkes maske takacak. Yedek kulübesinde oturanlar arasında ise bir veya iki koltuk boşluk bırakılacak. Futbolculara verilecek gıda maddeleri paketlenmiş şekilde stada getirilecek. Her kişi suyunu kendi şişesinden içecek. Tavsiye edilen bir başka konu da futbolcuların stadyumlarda duş yapmamaları. Futbolcuların ya kaldıkları otelde ya da evlerinde yıkanmaları öneriliyor.