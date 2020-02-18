Şampiyonlar Ligi’nde son 16 Turu heyecanı başladı. Alman ekibi Borussia Dortmund, Galatasaray ’ın grubundan bir üst tura çıkan Fransız devi PSG’yi ilk maçta ağırlıyor. Mücadele öncesi Dortmund’da gözler devre arasında Salzburg’dan takıma katılan Erling Haaland’da, konuk takımda da Mbappe’de olacak. Ev sahibinde Marco Reus ve Delaney, PSG’de de Dagba ile Diallo sakatlıkları nedeniyle oynamıyor. Daha önce sadece 2010/11 Avrupa Ligi gruplarında karşı karşıya gelen Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain'in o sezon oynadığı iki karşılaşma da beraberlikle sonuçlanmıştı.

Signal Iduna Park'ta oynananmücadele TSİ 23.00'te başladı. Mateu Lahoz'un düdük çaldığı 90 dakika beIN Sports 1'den naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Borussia Dortmund - PSG ilk 11'ler:

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Zagadou, Hakimi; Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Hazard, Haland

PSG: Navas, Meunier, Kimpembe, Silva, Kurzawa, Marquinhos, Gueye, Verratti, Di Maria, Neymar , Mbappe

Bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en az gol yiyen takım Paris Saint-Germain olurken, Borussia Dortmund, bu sezon son 16 turuna kalan ekipler arasında grup aşamasının en az gol atan takımı olmuştu.

F Grubu'ndan son 16 turuna yükselen Borussia Dortmund, topladığı 10 puanla Barcelona'nın ardından ikinci sırada yer almış ve bir üst tura adını yazdırmıştı. Galatasaray'ın bulunduğu A Grubu'nun domine eden ve 16 puanla zirvede yer alan PSG ise Real Madrid'in önünde son 16'ya yükselmişti.