Borussia Dortmund, Karim Adeyemi transferini bitirmeye çok yakın

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Alman ekip Salzburg'un genç golcüsü Karim Adeyemi ile ilgileniyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Borussia Dortmund, gelecek sezon için Karim Adeyemi anlaşmasını tamamlamaya çok yakın. Alman kulübün Salzburg ile ödeme planı konusundaki görüşmeleri devam ederken genç futbolcuya 5 yıllık sözleşme teklif edileceği belirtilenler arasında yer alıyor.

Haaland'ın takımdan ayrılması gündemde

Borussia Dortmund'da, Avrupa devlerinin transfer listesinde ilk sırada yer alan Norveçli golcü Erling Haaland'ın sezon sonu takımdan ayrılması da gündemde. Alman ekip olası Haaland ayrılığı sonrasında oluşacak golcü boşluğunu Adeyemi'nin transferi ile doldurabilir.

Salzburg ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon 30 maçta görev alırken 18 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.



