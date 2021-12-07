Borussia Dortmund - Beşiktaş maç sonucu: 5-0

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'a konuk oldu. İlk 5 maç sonunda puan alamayan Beşiktaş, bir galibiyet ile bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerasını noktalamak istiyordu. Ancak planlar tutmadı. 6 puanla gruptan çıkma şansını yitiren fakat UEFA Avrupa Ligi bileti alan Borussia Dortmund karşısına rotasyonlu kadroyla çıkan Siyah-Beyazlılar, Almanya'da darmadağın oldu.

Reus hata yapmadı

Düşük tempoyla başlayan mücadelenin 29. dakikasında Donyell Malen, Sarı-Siyahlılar'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 42'de Welinton'un, Dahoud'u düşürmesiyle Alman ekibi penaltı kazandı ve Welinton atıldı. 45+2'de penaltıda hata yapmayan Marco Reus ilk yarının sonucunu belirledi: 2-0.

Haaland girdi ve attı

İkinci yarıya da Dortmund hızlı başladı. 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında Reus 53'te bir kez daha sahneye çıktı ve slalom bir golle farkı 3'e çıkarttı. 63'te oyuna giren yıldız golcü Erling Haaland da 68 ve 81'de kafayla ağları sarsıp sonucu tayin etti: 5-0.

Dortmund, Kupa 2'ye gidiyor

Bu skorla Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne puan alamadan veda etti. Dortmund ise puanını 9 yapsa da ikili averajda Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un gerisinde kalarak Devler Ligi'ne havlu attı. Sarı-Siyahlılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı, maç başladı.

15' Dahoud sağ kanattan korneri kullandı, ön direkten arka tarafa seken topa Reus gelişine vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

17' Sol kanattan içeri çevrilen yerden ortada Bellingham ceza alanı içinde topla buluştu. Topu harika kontrol eden 18 yaşındaki futbolcu şutunu attı ama üstten dışarda.

23' Wolf'ün sağ kanattan kale sahasına ortaladı, Bellingham kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

27' Dahoud'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Wolf kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

GOL

29' Dortmund kontratağında Bellingham topla ceza sahası yayına kadar geldi, solundaki Malen'i gördü. Malen de sol çaprazdan ceza sahası içine girer girmez vurdu, Ersin'in çabası yeterli olmadı: 1-0.

PENALTI VE KIRMIZI

42' Ceza alanının solunda Dahoud, Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi ve Welinton'u kırmızı kartla oyundan attı.

GOL

45+2' Reus penaltıyı affetmedi, farkı ikiye çıkarttı.

..Ve ilk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

47' Larin'in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Can kaleyi denedi ancak oldukça kötü bir şut.

GOL

53' Reus dar alanda kısa paslaşmaların ardından ceza yayına çalımlarla girip, karşı karşıya kaldığı Ersin'i mağlup etmeyi başardı.

GOL

68' Sol kanatan penaltı noktası üzerine yapılan ortaya Haaland iyi yükselip, kafayı vurdu ve skoru 4-0'a getirdi.

GOL

81' Dahoud'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Haaland kafayı vurdu ve topu filelerle buluşturdu.

84' Malen'in pasıyla ceza sahasının solunda Haaland topla buluştu. Uzak direğe doğru şansını deneyen Haaland'ın şutunda top yandan dışarıya gitti.

..Ve mücadele sona erdi.

Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

7 Aralık Salı günü Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı 23:00'da başlayacak. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar da Fanatik.com.tr'de olacak.

Borussia Dortmund - Beşiktaş 11'ler:

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz, Dahoud, Witsel, Bellingham, Reus, Wolf, Malen

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Umut, Josef, Mehmet Topal, Can, Kenan, Larin, Batshuayi

Sergen Yalçın: Yüreğimizi ortaya koyacağız

Kara Kartal’ın tecrübeli teknik direktörü Sergen Yalçın, bu gece Borussia Dortmund’la karşı karşıya gelecekleri mücadele öncesinde oyuncularıyla bir araya geldi. Takım olarak kötü bir süreçte olduklarını belirten Yalçın’ın, bir an önce reaksiyon verip çıkışa geçmek zorunda olduklarını oyuncularına aktardığı bildirildi. Yalçın, dünkü idman sonrasında yapılan maç toplantısında, “Dortmund’un çok iyi bir kadrosu var. Ancak amacımız iyi futbol izlettirmek. Hırsımızı, inancımızı ve yüreğimizi ortaya koyacağız. Size inanıyor ve güveniyorum. Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapıp istediğimiz sonucu alacağız” ifadelerini

Beşiktaş, Avrupa’da istediğini bulamadı

Siyah-Beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 233 maçta rakiplerine 88 kez üstünlük kurdu. 98 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı. Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 50. mücadelesini yapacak. Kartal, geride kalan 49 karşılaşmasında rakiplerine 13 kez üstünlük kurarken, 9 maçta berabere kalıp, 27 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Deplasmanda kazanmayı unuttu!

Beşiktaş, Avrupa’daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Siyah-Beyazlı ekip, Avrupa’daki son 10 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi’nde Sarpsborg’u Norveç’te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 10 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırabilen Siyah-Beyazlı ekip, kalesinde ise 26 gol gördü. Beşiktaş, deplasmandaki son 6 maçtan ise mağlup ayrıldı.

Siyah-Beyazlılar 30. zaferin peşinde

Kara Kartal, bugünkü Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 118. kez deplasman mücadelesine çıkacak. Siyah- Beyazlı takım, dış sahadaki 117 karşılaşmadan 29’unu kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 67 müsabakada ise yenildi. Kartal, bu akşam 30. zaferinin peşinde olacak.

Pjanic şoku

Beşiktaş'ta Borussia Dortmund maçının kamp kadrosu açıklandı. Mert Günok, Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almıyorlardı. İlk açıklanan Dortmund maçı kamp kadrosunda yer alan isimlerden Miralem Pjanic ise geçirdiği rahatsızlık nedeniyle daha sonra kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Miralem Pjanic’de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır. B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

10. kez yalnız bırakacak

Beşiktaş’ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, hayal kırıklığı yarattı. Son olarak üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Dortmund maçının kadrosundan çıkarılan Boşnak futbolcu, bu sezon 21 maçın 10’unda takımını yalnız bırakmış olacak. 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 8 Süper Lig maçında 2 asist yaparken, 3 Şampiyonlar Ligi müsabakasında da yine 2 gol pası verdi.

Beşiktaş'ın Dortmund maçı kamp kadrosu

Pjanic'in de kadrodan çıkarılmasının ardından Beşiktaş'ın Dortmund maçı kamp kadrosunda 20 futbolcu yer aldı. Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan isimler şu şekilde: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş.

Maça Fransız hakem

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçını, Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek. UEFA’nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Milos Gigovic, VAR hakemi Delajod Willy, AVAR hakemi ise Amaury Delerue olacak.

Dortmund'da Emre Can cezalı

Beşiktaş - Borussia Dortmund öncesi iki takımda genelinde tek cezalı isim Borussia Dortmund'dan... Borussia Dortmund'un Türk asıllı oyuncusu Emre Can, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Dortmund maçı öncesi Cyle Larin, kart sınırında bulunuyor.