Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı canlı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Bundesliga'da 28. haftanında 61 puanla liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, 57 puanlı takipçisi Borussia Dortmund'a konuk olacak. Ligde oynadığı son 13 maçında 12 galibiyet alan ve fırtına gibi esen Bayern Münih, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp aradaki puan farkını açmak istiyor. Evinde bambaşka bir futbol oynayan Dortmund ise güçlü rakibini eli boş gönderip zirveye bir adım daha yaklaşmanın peşinde olacak. Dev maçta gözler, ligde çıktığı 10 maçta rakip fileleri 10 kez sarsan Erling Haaland ve 27 golle krallık yarışında tepede yer alan Robert Lewandowski'de olacak. Peki, Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Borussia Dortmund - Bayern Münih muhtemel 11'ler ve tüm detaylar haberimizde.
Avrupa’nın büyük ligleri arasında coronavirüs salgını sonrasında sezona devam eden ilk ülke Almanya olmuştu. Bundesliga’da şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, sezonun 28’inci haftasında 2’nci sıradaki Borussia Dortmund, lider Bayern Münih’i konuk edecek. Sarı-siyahlılar, 61 puanlı Münih ekibinin 4 puan gerisinde bulunuyor. Bundesliga’da 27’nci hafta sonunda en yakın takipçisi Borussia Dortmund’un 4 puan önünde olan 61 puanlı lider Bayern Münih, rakibini deplasmanda mağlup ederek aradaki farkı açmak istiyor. Ligde oynadığı son 13 maçında; 12 galibiyet, 1 beraberlik alan Bayern Münih, yaptığı atakla rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. Konuk ekip, son mağlubiyetini ligin 14’üncü haftasında Borussia Mönchengladbach deplasmanında yaşamıştı.
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Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Signal Iduna Park'ta oynanacak dev maç 26 Mayıs Salı günü oynanacak. TSİ 19.30'da başlayacak mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Borussia Dortmund - Bayern Münih muhtemel 11'ler:
Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Dahoud, Emre Can, Guerreiro, Sancho, Brandt, Haaland
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Coman, Müller, Goretzka, Perisic, Lewandowski
Ev sahibi Borussia Dortmund, iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor. Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 13 maçta; 10 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-siyahlılar, Bundesliga’da iç sahada maç kaybetmeyen tek takım olarak göze çarpıyor. Dortmund, bu maçlarda attığı 45 golle en çok gol atan takım, yediği 10 golle de en az gol yiyen takım olma özelliğini taşıyor. Öte yandan Dortmund, son 10 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. 9 maçını kazanmayı başaran sarı-siyahlılar, deplasmanda Leverkusen’e 4-3 yenilmişti.
Erling Haaland çıktığı 10 maçta rakip fileleri 10 kez sarstı
Sarı-siyahlı ekipte, yıldız isimler gösterdikleri performansla göz kamaştırıyor. Takımın attığı gollere en çok katkı yapan isim genç oyuncu Jadon Sancho. İngiliz kanat oyuncusu, ligde görev aldığı 25 maçta; 14 gol atıp, 16 asist yaptı. 20 yaşındaki Sancho, bu istatistiklerle takımın en fazla gol atan ve en fazla asist yapan ismi oldu. Takımın tecrübeli isimlerinden Marco Reus da attığı 11 gol ve 5 asistle takımına katkı sağlamayı başardı. Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Erling Haaland da ligde çıktığı 10 maçta rakip fileleri 10 kez sarstı. Genç oyuncu Thorgan Hazar da görev aldığı karşılaşmalarda attığı 6 gol ve yaptığı 12 asist ile yakalanan başarıda katkı sahibi oldu.
Savunma oyuncuları da takıma büyük katkılar verdi
Dortmund’da, hücum oyuncularının yanı sıra savunma oyuncuları da takıma büyük katkılar verdi. Takımın iki bek oyuncusu Acraf Hakimi ve Raphael Guerreiro attıkları goller ve yaptıkları asistlerle ön plana çıktı. Hakimi 27 maçın tamamında görev alırken; 4 gol atıp, 10 asist yapma başarısı gösterdi. Guerreiro da 8 gol, 2 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.
Deplasman karnesi en iyi olan takım Bayern Münih
Almanya’da deplasman karnesi en iyi olan takım Bayern Münih. Konuk ekip bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta; 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip filelere 37 gol gönderen Münih, bu alanda da ligin zirvesinde bulunuyor.
En golcü isim Robert Lewandowski
Bayern Münih’te, takımın en golcü ismi attığı 27 golle Robert Lewandowski. Görev aldığı 25 maçta rakip ağları 27 kez sarsan Polonyalı golcü, ayrıca 3 de asist yapma başarısı gösterdi. Lewandowski’nin ardından gole en çok katkı yapan isim ise Thomas Müller oldu. 30 yaşındaki tecrübeli Alman 7 gol atarken, 17 kez de asist yaptı. Serge Gnabry de attığı 11 gol ve yaptığı 9 asistle takımına katkı sağlamayı başardı.