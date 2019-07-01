Bundesliga'da geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitiren Borussia Dortmund, La Liga devi Barcelona ile olan sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki İspanyol sağ bek Mateu Morey'i bedelsiz olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Alman kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada genç yıldızla 2024 yazına dek sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Yetenekli savunmacı, daha önce İspanya 17 Yaş Altı Milli Takımı'yla Avrupa şampiyonluğu yaşamış ve 2016/17 sezonunda da Barcelona ile UEFA Gençlik Ligi kupasını kaldırmıştı. Dortmund, Morey'den önce de Paco Alcacer, Julian Brandt, Nico Schulz, Thorgan Hazard ve Mats Hummels'i transfer etmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler