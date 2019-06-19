Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), genç sporcusu Yağız Gedik ile bu hafta sonu İzmit Körfez yarış Pisti’nde gerçekleşecek Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışlarında sezonun ilk startını alacak. 2017 yılında Genç Yetenek programı ile takıma dahil olan ve geçtiğimiz yıllarda ülkemizdeki birçok yarışta elde etmiş olduğu başarılı sonuçların yanında, İtalya 3 Hour Endurance Champions Cup ve GT4 European Series gibi zorlu serilerde de yarışarak milli sporcu olan Yağız Gedik, kariyerinin ilk, takımının 16. Türkiye Şampiyonluğu için piste çıkıyor.

Toplamda 5 ayak ve 10 yarış ile gerçekleşen Türkiye Pist Şampiyonası’nda Maxi, Süper ve Production olmak üzere 3 kategori bulunuyor. Sporcular kategorilerinde elde ettikleri sonuçlara göre sezon sonunda elde edecekleri şampiyonluk için mücadele edecek.

Borusan Otomotiv Motorsport Takım Direktörü İbrahim Okyay, sezon boyunca yurtdışı yarış takvimlerinin yoğunluğuna göre TPŞ’nin bazı ayaklarında takımın ikinci ve üçüncü otomobillerini de katılımı arttırmak ve sporseverlerle buluşmak için piste çıkartacaklarını belirtti. Okyay yaptığı açıklamada şunları söyledi: “BOM olarak bu sezon TPŞ’deki bir diğer sürprizimiz ise 2018 sezonunda sanal ortamda organize ettiğimiz BOM E-Team GT Kupası finalistleri arasından pistte gösterdiği başarı ile dikkatimizi çeken ve BOM Akademi’den aldığı Motor Sporları Eğitimi sonrasında bir yarışta start almaya hak kazanan Tunca Gönüldaş olacak. Gönüldaş şampiyonanın diğer ayaklarından birinde pistte BOM adına podyum hedefiyle mücadele edecek.”

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışmakta olan takımın diğer sponsorları Borusan Lojistik, Shell, Securitas ve Glasurit’tir.



