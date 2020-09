Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin en iyi iki takımının kıyasıya bir mücadele sergileyeceği 2020 TBF etkinliğinde final coşkusu, dijital olarak tasarlanan Demacia Arena’da yaşanacak. 5 Eylül’de gerçekleşecek finalde, Riot Games’in hazırladığı eğlenceli ve bol sürprizli dünyada herkes espor atmosferini doyasıya yaşayacak. Espor dünyasının gözü kulağı bu mücadelede olacak. Heyecan dorukta iken FANATİK ekibi olarak Riot Games Türkiye ve Ortadoğu Espor Müdürü Bora Aksoylu ile keyfili bir röportaj gerçekleştirdik.

İşte Bora Aksoylu ile gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbet:

-Öncelikle sizi tanıyalım. Espor dünyasına girişiniz nasıl oldu ve Riot Games ile nasıl tanıştınız?

2014 yılında yapılan TBF ile birlikte Riot Games ile tanıştım. Geçmişte içinde bulunduğum RB, Nike ve Coca-Cola markaları ile ortak projeler yapma fırsatı bulmuştum. Yapılan bu eşsiz organizasyondan büyülendim. Yıllardır oyun oynayan, spor geçmişli, müsabaka ruhunu özümsemiş biri olarak espora adaptasyonum hızlı oldu.

-Türkiye'nin espor pazarındaki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Espor, dünyaya paralel olarak ülkemizde de hem ilgi hem de ekonomik veriler özelinde hızla büyüyor. Son 8 yılda gördüğümüz gelişim, bunun net bir göstergesi. Şu an espor, Türkiye’de futboldan sonra en çok seyirci çeken spor branşları arasında. League of Legends profesyonel ligleri milyonlarca kişiyi ekran başına toplarken, büyük arenalarda yapılan finaller, 10 binden fazla espor tutkununu bir araya getiriyor. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin zirvesini belirlemek üzere 5 yıl boyunca Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirdiğimiz Türkiye Büyük Finali’ne her yıl 10 binden fazla izleyici katıldı. Geçtiğimiz sene ise Riot Games Espor Sahnesi’nde final maçını full kapasite izledik. Final maçını 1 milyondan fazla kişi izledi. Ülke olarak genç bir nüfusa sahibiz. Yeni neslin en büyük ilgi alanlarından birisi espor. Bu anlamda Türkiye espor pazarı yüksek bir büyüme potansiyeline sahip.

Espora ilgi konusunda Türkiye dünya sıralamasında 7. sırada yer alıyor. Küresel espor gelirleri her yıl ortalama yüzde 38 oranında artıyor. Ülkemizde de markalar ve büyük spor kulüplerinin bu alana yatırım yapmasıyla beraber ekosistemimiz hızla büyümeye devam ediyor. Tüm bunlara ek olarak, kamu kurumları da bahsettiğimiz tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı özelinde hem League of Legends hem de tüm dijital oyunlar eko-sistemi yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kurulan Türkiye Espor Federasyonu da bunun en büyük göstergesi. Atılan bu adımı Türkiye espor ekosisteminin gelişimi ve dünyada da üst sıralara taşınması için çok kıymetli buluyoruz.

İyi bir esporcunun çalışma rutini nasıldır?

Esporcular maçlar için yoğun antrenman yapıyorlar. Tüm oyuncular bir diyetisyen ve spor hocasıyla beraber ciddi antrenmanlar, kamplar yapıyor. Tıpkı diğer sporlarda olduğu gibi belli disiplinleri, çalışma biçimleri, ritüelleri var. Bunları yaptıkça yetenekleri gelişiyor, el, göz ve düşünce koordinasyonu güçleniyor. Eğer bu noktalarda zayıf kalırlarsa ve düşüncelerini olması gerektiği hız ve çeviklikte oyuna yansıtamazlarsa otomatik olarak geriye düşüyorlar.

-Pandemi döneminde espor bir adım öne çıktı. Neredeyse herkes bir anda ilgi göstermeye başladı. Ancak normal yaşama dönüldüğünde bir azalma olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa bu sadece zihinlere işlemiş bir kanı mıdır?

Belirttiğiniz gibi tüm dünyada insanların evde çok daha fazla zaman geçirdiği dönemde dijital oyunlara ve espora olan ilgi arttı. Tüm spor müsabakaları kilitlenmişken esporun hızla yeni koşullara adapte olabilmesi, bu ekosistemin dünyadaki ve ülkemizdeki gelişimine hız verdi. Bu süreçte espor, daha önce esporun ne olduğunu bilmeyen, bu alanı keşfetmemiş kişilerde de yeni bir heyecan dalgası yarattı. Dijital yayın platformları ve televizyonlar da espor organizasyonlarına daha fazla yer vermeye başlıyor. Esporu yeni neslin kendi yarattığı ve bu sebeple yükselişi önlenemeyecek bir alan olarak görüyorum. Dolayısıyla bir azalma olduğunu düşünmüyorum, aksine esporun iyiden iyiye futbol ve basketbol gibi geleneksel sporların tahtını salladığına şahit olacağız.

-League of Legends espor dünyasının amiral gemisi durumunda. Bunun nedeni sizce tam olarak nedir?

League of Legends ülkemizde ve tüm dünyada en çok oynanan PC oyunu olma özelliğine sahip. Riot Games, oyun içerisinde sürekli yenilikler yaparak oyun deneyimini arttırırken aynı zamanda hayata geçirdiği devasa etkinlikler ve yatırımlarla League of Legends esporunu hem oynayanların profesyonel anlamda kendilerini geliştirdiği hem de her geçen gün seyir zevkini artan bir noktaya getirdi. Formül ise aslında çok basit: Oyuncu odaklı olmak. Buna ülkemiz özelinde örnek verecek olursam;

2012 yılında Riot Games Türkiye ofisi açıldı. Tam 8 senedir durmaksızın gerçekleşen yenilikçi faaliyetlerle League of Legends bir “oyundan” bambaşka bir evreye taşındı ve ülkemiz esporla tanıştı. Geçtiğimiz 8 yılda oyunumuzu Türkiye için yerelleştirirken, ülkenin önde gelen seslendirme sanatçılarıyla ve stüdyolarıyla çalıştık. 2017 yılında 10 milyon liralık yatırımla League of Legends sunucusunu Türkiye’ye getirdik. Bu sayede Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca League of Legends oyuncusu çok daha hızlı ve kaliteli bir şekilde oyunun tadını çıkarmaya başladı. Oyuncuları bir araya getiren büyük çaplı organizasyonlar düzenledik. İlk yıllarda League of Legends etkinliklerini internet kafelerde düzenlerken, sonraki yıllarda binlerce biletli gencin Ülker Sports Arena’yı tıklım tıklım doldurduğu dev organizasyonlara imza attık. Esporu Türkiye’de kurumsal, organize ve profesyonel bir spor dalı haline getirdik. 2019’da Avrupa'nın en büyük espor arenası olan Riot Games Espor Sahnesi’nin kapılarını araladık. Esporda bizi dünya arenasında temsil eden, bayrağımızı dalgalandıran sporcuların yetişmesine aracı olduk. Bu da amatör espordan profesyonel liglere uzanan bir yapıya liderlik etmek anlamına geliyor. Bugün geldiğimiz noktada 2019 yılında ülkemizde toplam 400 milyon saat LoL oynandı ve espor denince ülkemizde akla gelen ilk oyun League of Legends.





-Geleceğe dair projeleriniz nelerdir?

Yeni oyunlarımızla birlikte espor dünyasına bir çok farklı deneyim sunacağız. Bunu hem yayıncılık anlamında hem de kitleler üzerinde genişleteceğiz. Gençlerin ilgi odağı olma noktasından, gündem belirleyecek bir konuma ulaşacağız.

-TBF 2020 oynanacak. Hazırlıklar ne seviyede?

TBF etkinliği 2012 yılından bu yana her sene adından daha da fazla söz ettirmeyi başararak düzenlenmeye devam ediyor. TBF 2020 için çok heyecanlıyız; çünkü bu sene bir ilke daha imza atacağız. Esporun en büyüğünün belirleneceği final günü için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye Büyük Finali, bu yıl bu etkinliğe özel olarak tasarlanan dijital bir evrende, Demacia Arena’da gerçekleştirilecek. Göz alıcı bir dijital evrende, büyük finale yakışır bir görsellikte gerçekleşecek etkinlik için teknik ekiplerimiz büyük bir çaba harcadı. TBF ruhunu dijital bir evreden yaşayacağımız, tüm seyircilerin espor coşkusunu hissedeceği dijital bir arena tasarımı gerçekleştirdik. Bu vesileyle finalist takımlarımızı tekrar tebrik eder ve başarılar dilerim.

-Bu sezon VFŞL sizce nasıl geçti?

Bu sene ligi belirli bir takımın domine etmediği, heyecanı yüksek bir sezon izledik. En başından beri ipi kimin göğüsleyeceğine dair kolayca tahmin yürütemediğiniz, takımların inişli çıkışlı performans sergiledikleri bir sezon geçirdik. İlk 6 yarışı son haftaya dek devam etti, ardından çeyrek ve yarı final maçlarında da üst düzey rekabetin yaşandığına tanıklık ettik. Sezonun başından bugünün finalistlerini tahmin etmek oldukça zordu açıkçası.

-Son olarak espor dünyasına mesajınız nedir?

Rakip markalarında geliştireceği deneyimlerle bu pazarın genişleyeceğine inanıyoruz. Rekabet büyümeyi sağlayacaktır. Sponsor Markaların özellikle takımlara vereceği desteklerle, takımlar global ölçekte kendi marka bilinirliğini arttırarak, oyuncu havuzuna fayda sağlayacak ve son dönemde yurt dışına gururla ihraç ettigimiz oyuncu sayısı yükselecektir. Bizimle oynamaya ve bizi izlemeye devam edin.

