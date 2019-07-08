Bonservisleri tarihe geçti!
Türk Milli Takımı için neredeyse her dönem sorun yaratan savunma hattı, son 1 yılda ise en güvendiğimiz bölge oldu. Merih Demiral, Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü gibi isimler sadece performanslarıyla ön plana çıkmadı. Bu 3 isme son 1 yıl içerisinde farklı Avrupa takımlarından toplamda 74.3 milyon Euro’luk (471 milyon TL) bonservis ödendi. Merih, Ozan ve Çağlar, Türk futbol tarihinde transferi için en çok harcanan isimler oldu.
Son dönemde hem milli takımda hem de kulüp takımlarında uçuşa geçen Merih Demiral, Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü’nün sergilediği performans, sadece yeşil sahalarda sınırlı kalmadı. Türk futbol tarihinde neredeyse her dönem sorun yaratan savunma hattı, bu 3 ismin gelişiyle birlikte bambaşka bir yöne doğru evrilmeye başladı. Genç yıldızlar, milli takım adına geleceğin sigortası olurken, Avrupa’da da her geçen gün adlarını daha da duyurmaya başladılar. İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’e kadar yükselen Çağlar’a geçen yıl 21.1 milyon Euro ödendi.
Asıl patlama Merih’te
Galatasaray’da parlayan Ozan Kabak ise önce 11 milyon Euro’ya Stuttgart’a, 6 ay sonra da 15 milyon Euro karşılığında Schalke’nin yolunu tuttu. Asıl patlamayı ise Merih Demiral yaptı. 21 yaşındaki genç savunmacı, her zaman kaliteli stoperiyle ön plana çıkan Juventus’a 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 3 yıldızın transferlerinde ise öne çıkan detay son 1 yılda ödenen toplam 74.3 milyon Euro oldu. Aynı zamanda Merih, Ozan ve Çağlar, Türk futbol tarihindeki gelmiş geçmiş en pahalı savunmacılar oldu.
En yüksek bonservis ödenen Türk savunmacılar
Çağlar Söyüncü Leicester 21.1 milyon Euro
Merih Demiral Juventus 18 milyon Euro
Ozan Kabak Schalke 15 milyon Euro
Ömer Toprak B.Dortmund 12 milyon Euro
Alpay Özalan A.Villa 9 milyon Euro
Ödenen bonservisler
09.08.2018 Çağlar Freiburg Leicester 21.1 milyon Euro
17.01.2019 Ozan Galatasaray Stuttgart 11 milyon Euro
07.07.2019 Ozan Stuttgart Schalke 15 milyon Euro
01.07.2019 Merih Alanyaspor Sassuolo 9.25 milyon
05.07.2019 Merih Sassuolo Juventus 18 milyon
Mertcan Polat