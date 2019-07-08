Bonservisleri tarihe geçti!

Son dönemde hem milli takımda hem de kulüp takımlarında uçuşa geçen Merih Demiral, Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü’nün sergilediği performans, sadece yeşil sahalarda sınırlı kalmadı. Türk futbol tarihinde neredeyse her dönem sorun yaratan savunma hattı, bu 3 ismin gelişiyle birlikte bambaşka bir yöne doğru evrilmeye başladı. Genç yıldızlar, milli takım adına geleceğin sigortası olurken, Avrupa’da da her geçen gün adlarını daha da duyurmaya başladılar. İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’e kadar yükselen Çağlar’a geçen yıl 21.1 milyon Euro ödendi.

Asıl patlama Merih’te

Galatasaray’da parlayan Ozan Kabak ise önce 11 milyon Euro’ya Stuttgart’a, 6 ay sonra da 15 milyon Euro karşılığında Schalke’nin yolunu tuttu. Asıl patlamayı ise Merih Demiral yaptı. 21 yaşındaki genç savunmacı, her zaman kaliteli stoperiyle ön plana çıkan Juventus’a 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 3 yıldızın transferlerinde ise öne çıkan detay son 1 yılda ödenen toplam 74.3 milyon Euro oldu. Aynı zamanda Merih, Ozan ve Çağlar, Türk futbol tarihindeki gelmiş geçmiş en pahalı savunmacılar oldu.

En yüksek bonservis ödenen Türk savunmacılar

Çağlar Söyüncü Leicester 21.1 milyon Euro

Merih Demiral Juventus 18 milyon Euro

Ozan Kabak Schalke 15 milyon Euro

Ömer Toprak B.Dortmund 12 milyon Euro

Alpay Özalan A.Villa 9 milyon Euro

Ödenen bonservisler

09.08.2018 Çağlar Freiburg Leicester 21.1 milyon Euro

17.01.2019 Ozan Galatasaray Stuttgart 11 milyon Euro

07.07.2019 Ozan Stuttgart Schalke 15 milyon Euro

01.07.2019 Merih Alanyaspor Sassuolo 9.25 milyon

05.07.2019 Merih Sassuolo Juventus 18 milyon

Mertcan Polat