Boluspor’da iki transfer

Kırmızı-beyazlı kulüp, Bosna Hersekli Emir Halilovic ve Kongolu Dzon Delarge ile sezon sonuna kadar anlaştı.

02 Ocak 2020, Perşembe 13:23
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Boluspor’da iki transfer

 TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Bosna Hersekli Emir Halilovic ve Kongolu Dzon Delarge ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Slovakya’nın Spartak Trnava takımında forma giyen orta saha oyuncusu Emir Halilovic ve Çekya temsilcisi Ceske Budejovice’de oynayan kanat oyuncusu Dzon Delarge ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Her iki futbolcuyla da sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığının kaydedildiği açıklamada, oyuncuların kariyerleri hakkında bilgi verildi.

AA

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