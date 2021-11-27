Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: Daha farklı kazanabilirdik

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Eyüpspor karşılaşması ev sahibi takımın 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maç sonunda Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Hafta içi rakibi taktiksel olarak çok iyi çalıştık. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Taktik antrenmanlarla da bu analizi hayata geçirdik. Her rakibi analiz ediyoruz ama bu yaptığınız analizler çok fazla önem arz etmiyor çünkü bunları sahada uygulayabilmek önemli. Bu uygulamayı hayata geçirecek enerjiye, isteğe, coşkuya ve mental hazırlığa gerek var. Bugün bunların hepsini bir araya getirdik" dedi.

Çok iyi oynadıklarını kaydeden Erginer, "Rakibi çok iyi karşıladık. Maç tam istediğimiz gibi geçti. Çok fazla pozisyon vermedik. Neredeyse sıfır pozisyonları var. Eyüpspor penaltı golüyle ikinci yarı tutunmak istedi ama izin vermedik. Maçın genelinde çok iyi oynadık. Çok iyi kontra ataklar yakaladık. Daha farklı da bitirebilirdik ama bizim için Eyüpspor’un ve oyunun iyi olması çok önemli. Bir süredir taraftarımızı da üzüyorduk. Galibiyetimizi taraftara armağan ediyorum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

BOLU (İHA)