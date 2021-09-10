Boluspor gelecekten umutlu

Kulüp tesislerinde AA muhabirine yeni sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Abat, transfer döneminde kısıtlı bütçeyle ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Nokta transferler yaptıklarını aktaran Abat, "Bu yıl geçen seneden farklı olacak. Daha zevkli, çok daha mücadele eden, sahada koşan ve daha iyi durumda ligi bitirecek bir Boluspor izleyeceğiz." dedi.

Abat, ligde iki maç oynadıklarını, bir hafta bay geçtiklerini belirterek, "Bir önceki maçta şanssız mağlubiyet aldık. Mücadele anlamında bir önceki maça göre çok daha iyiydi takım. Önümüzdeki 3 maçtan sonra takımı daha iyi yerlerde göreceğiz. Takımın gerçek kalitesi, kumaşı ortaya çıkacak." diye konuştu.

Kampa yeni katılan oyuncuların olduğunu dile getiren Abat, bazı aksaklıkların tamamlanması için biraz zamana ihtiyaçları bulunduğunu kaydetti.

"Boluspor, hak ettiği yere gelecektir"

Abat, yeni sezonda 4 takımın ligden düşeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geçen sene gelen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor , müthiş derecede transfer yaptılar. Apar topar transfer yaptılar. Bu iyi midir, kötü müdür, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Süper Lig ’den düşen takımlar belli ve transfer tahtalarını son anda açtılar. Ligde neyin ne olacağı belli olmaz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz.

Boluspor, devamlılığı olması gereken bir kulüp. Her gelen burada zevkleri ve egoları uğruna birtakım şeyler yapmaya çalışırsa, hiç kimse kusura bakmasın; Boluspor, 2-3 seneye kadar içinden çıkılmaz bir hal alırdı. Yapmaya çalıştığımız her iyi şeyin maalesef bir değeri kalmaz. Boluspor’un menfaati için zor şartlarda yol yürümek, gerçekten zor bir süreç."

Ligdeki takımların ekonomik durumlarından da bahseden Kulüp Başkanı Abat, "En kötü takımın bütçesi 40-50 milyonken, biz geçen sene 14 milyonluk takım yaptık. Bu sene de çok farklı değil. 18-19 milyonluk bir takımımız var. Bu takım, geçen seneye göre çok daha verimli ve çok daha iyi yerlere gelecek bir takım. Takımıma, futbolcularıma, teknik heyete ve yönetici arkadaşlarıma güveniyorum. Boluspor, hak ettiği yere gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Boluspor’un zamanını, işini, parasını bir şekilde feda eden gerçek sevdalılarla yoluna devam edeceğini belirterek, tüm taraftarları maçlara beklediklerini sözlerine ekledi.