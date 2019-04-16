Bolulu: “Hayalim Faker’a karşı oynamak”

“Şu an çok iyi hissediyorum ama hâlâ çok çalışmamız lazım. 20 win üst üste aldık ama hâlâ oyun içinde sıkıntı yaşıyoruz bazı yerlerde. Gördüğünüz gibi iki oyunda geride kaldık ama makro oyunumuz daha iyi olduğu için geri gelmeyi başardık.”

“HWA, Bursaspor gibi ekipler ligin değerini düşürüyor”

Üst üste 20 karşılaşma kazanarak başarılması zor bir seri yakalayan 1907 Fenerbahçe’nin bu performansını “temiz oynadık” diye değerlendiren Bolulu, VF Şampiyonluk Ligi’nde 1907 Fenerbahçe, Royal Youth, Bahçeşehir SuperMassive’in çok iyi olduğunu söyledi. Ligin alt tarafında yer alan HWA, Bursaspor gibi ekiplerinse ligin değerini düşürdüğünü söyleyen genç oyuncu, VFŞL’nin iyi bir bölge olduğunu düşünüyor.

“Hayalim Faker’a karşı oynamak”

Bu kupa ile birlikte Türkiye’yi temsilen MSI’a gidecek olan Bolulu, karşısında Faker’ı görmek istediğini söyledi. “Hayalim Faker’a karşı oynamak” diyerek Faker’ı karşısında görmek istediğini söyledi. Bu röportajın tamamı ve Kış Mevsimi Finali’nden birçok an hemen aşağıda sizlerle. (Playerbros)