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Bolu Belediyespor-Yeşilyurt maç sonucu: 3-0

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Bolu Belediyespor, Yeşilyurt’u 3-0 yendi.

29 Eylül 2021, Çarşamba 21:49 Son Güncelleme:
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Bolu Belediyespor-Yeşilyurt maç sonucu: 3-0

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Bolu Belediyespor, Yeşilyurt’u 3-0 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Özkan Melike Erol

Bolu Belediyespor: İdil Naz Kanbur, Havlickova, Irmak Gökçen, Kharchenko, Çağla Salih, Ceren Baysal (Dilara Bağcı, Ece Kozdere, Elif Uzun)

Yeşilyurt: Ezgi Taşdemir, Neslişah Akar, Nazlı Eda Kafkas, Elisa Tuana Köse, Nilsu Şen, Bilge Paşa (Ceren Yılmaz, Pınar Atasever, Duru Aksu, Burcu Yönder, Sülbiye Ceren Yılmaz)

Setler: 16-25, 15-25, 22-25

Süre: 78 dakika (24, 25, 29)

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