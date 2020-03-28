Boks Milli takımımızda bir pozitif, 2 taburcu

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Boks Avrupa Kota Müsabakaları’nın yarım kalmasının ardından 17 Mart’ta yurda dönen milli kafilede, bir boksör ve başantrenörün koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Türkiye Boks Milli Takımı Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar ile 75 Kg’da mücadele eden Serhat Güler, 7 gün önce yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurmuştu. Seyfullah Dumlupınar Bayburt’ta, Serhat Güler’in ise İstanbul’da yaptırdıkları tedaviler olumlu sonuç verdi ve taburcu edildiler.

Milli boksör kontrol altında

Ancak dün gelen haber ile boks camiası bir kez daha tedirgin oldu. 69 kilo sporcusu Nejat Ekinci koronavirüs nedeniyle hastanede karantinaya alındı. Memleketi Kars’ta bir hastanede kontrol altında tutulan Ekinci’nin durumu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, “Seyfullah Dumlupınar ve Serhat Güler’in iyileşmesine sevindik. Şimdi Nejat’ın durumu ile yakından ilgileniyoruz. Bir an önce bu sporcumuzun da koronavirüsü yeneceğini umuyoruz” dedi.

‘IOC’nin bize cevap vermesinin zamanı geldi’

Avrupa Boks Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Uluslararası Olimpiyat Komitesi(IOC) ve İngiliz yetkilileri suçladı.İki boksör ve başantrenöre Londra’da koronavirüs bulaştığını ve salgın sırasında Copper Box Arena’daki turnuvanın asla yapılmaması gerektiğini söyleyen Başkan Gözgeç ayrıca boksörlerin kaldığı mekanda veya otelde yeterli tıbbi önlem alınmadığını ve şikayette bulunmak için IOC’ye yazı yazacağını belirtti. Etkinlik için ödemelerin peşin alındığını vurgulayan Gözgeç, “15 gün için Avrupa’daki tüm federasyonlarından tam bir ön ödeme talep ederken,üç gün sonra etkinlikleri iptal ettiler. IOC görevlilerinin bize,tüm ülkelerin sıkı çalışması ve parasına ne olacağı konusunda kesin bir cevap vermesinin zamanı geldiğine inanıyorum”dedi.