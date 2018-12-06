Bursaspor'da ayrılık rüzgarı esiyor. Kulübün başkanı Ali Ay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Joshua John'un sözleşmesini feshettiğini söylemişti. Bugün yeşil beyazlılarda bir ayrılık daha gerçekleşti.

Takımın tecrübeli forveti Bogdan Stancu, kulübün alacaklarını ödememesi üzerine 23 Ekim'de doğan sözleşme fesih hakkını kullanarak, Bursaspor'la yollarını ayırdı.

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ALACAKLARI ÖDENMEDİ

23 Ekim 2018'de sözleşme fesih hakkı doğan Stancu, alacaklarının ödenmesini bir süre bekledi ancak yönetim tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı için bugün yolları ayırma kararı aldı.

Bursaspor'a 2016-2017 sezonunun devre arasında gelen Rumen golcü, yeşil beyazlı forma ile çıktığı maçlarda toplamda 8 gol 3 asistle oynadı.

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TÜRKİYE'YE GALATASARAY GETİRDİ

Stancu, 2011 yılı ocak ayında Galatasaray'a Steaua Bükreş'ten 5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Ömer Necati Albayrak